Гладков отреагировал на сообщения об упавшем под Белгородом Ми-8 Гладков опроверг сообщения о крушении Ми-8 в Белгородской области

Фото: vvgladkov/t.me

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в ходе прямой трансляции на своей странице во «ВКонтакте», что сообщения о падении вертолета Ми-8 в Прохоровском районе являются ложными.

Вертолет в Прохоровском районе не падал, — заявил Гладков.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о крушении вертолета в Прохоровском районе. Гладков призвал жителей региона доверять сведениям только из официальных источников в связи с беспрецедентной информационной атакой со стороны Украины.

Ранее оперативный штаб Белгородской области отменил режим контртеррористической операции, который был введен в регионе накануне из-за вторжения украинских диверсантов в Грайворонский округ. Режим КТО был отменен начальником управления ФСБ по региону в связи с ликвидацией угрозы безопасности граждан, сообщили местные власти.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские военные уничтожили более 70 членов украинской диверсионной группы, прорвавшихся в приграничный регион.