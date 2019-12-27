https://static.news.ru/photo/341e189c-289e-11ea-ab99-fa163e074e61_660.jpg Фото: МРОО

Гималайский медвежонок 2019 года рождения вышел на дачные участки Уссурийска. Инспекторы Охотнадзора Приморского края поймали его и отвезли в Центр спасения диких животных «Тигр».

В Центре «Тигр» новый подопечный — гималайский медвежонок, который не уснул, а вышел на дачные участки города Уссурийска. Его гоняли собаки, пока малыша не отловила группа департамента охотнадзора Приморского края, — говорится в сообщении центра в Facebook.

Как уточняет радио Sputnik, это уже 14-й по счёту медвежонок, который поступил в центр реабилитации за текущий год. Других зверей, которые остались сиротами или были изъяты у людей, уже выпустили в лес, а одна медведица залегла в спячку прямо в центре. Центр «Тигр» был открыт в 2012 году. Помимо медвежат, здесь прошли реабилитацию более десяти тигров и даже африканский лев.

Как писал NEWS.ru, медведь впал в зимнюю спячку в поликлинике города Минами-Уонума в префектуре Ниигата Японии. Животное устроилось на складе. Зверя нашёл работник транспортной компании, доставивший груз в медучреждение. Сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить медведя и светили ему фонариком в глаза. Они зафиксировали реакцию на свет, однако животное не собиралось просыпаться. В настоящий момент поликлиника закрыта, все пациенты реабилитационного отделения отправлены по домам. Местные власти обсуждают с сообществом охотников варианты решения проблемы.