Гигантская пробка парализовала М-4 «Дон»

Пробка длиной в 11 км образовалась в результате ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». Движение затруднено в обе стороны — транспортные средства практически не двигаются.

На автодороге М-4 «Дон» наблюдается сложная дорожная обстановка. На 240-252 км произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, движение ограничено, — сказано в сообщении.

Кроме того, на 214-м километре трассы зафиксирована серия из шести аварий с участием 14 машин. По предварительным данным, шесть человек получили травмы. Еще одно ДТП произошло на 212-м км: водитель допустил наезд на стоящий автомобиль, в результате чего погибла пассажирка Haval.

До этого четыре человека погибли, двое пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с внедорожником в Амурской области. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга на Пискаревском проспекте водитель, вышедший из машины после мелкого ДТП, погиб под колесами другого авто. Сила удара была такова, что шансов выжить у пострадавшего практически не было.