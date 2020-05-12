ГИБДД на въездах в Москву останавливает только машины без пропусков

https://static.news.ru/photo/e29d4662-944c-11ea-9c7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители столичной ГИБДД с помощью нового приложения получили возможность различать автомобили без цифровых пропусков. Таким образом останавливают на въезде в столицу только тех автовладельцев, которые не сделали себе QR-код. Об этом сообщил

руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения Евгений Леглер.

Он рассказал о разработанной системе «карантин», которая работает на 2,5 тысячах камер в Москве.

Она имеет вид мобильного приложения. Сотрудник полиции самостоятельно имеет возможность настроить видеокамеру по направлению к нему, и дальше на планшет будут приходить только «сработки» тех автомобилей, которые едут без пропуска, — цитирует Леглера «Интерфакс».

При этом, как отметил замначальника столичного управления ГИБДД Алексей Диокин, с водителями без пропусков сотрудники автоинспекции «проводят разъяснительную работу». Они предупреждают, что при следовании в Москву возможно привлечение к административной ответственности, а также выдают памятки о пропускном режиме.



С начала введения пропускного режима с 15 апреля сотрудниками Госавтоинспекции осуществлено более 600 тыс. проверок наличия пропусков транспортных средств, въезжающих в столицу, сказал Диокин.

Он также рассказал, что ежедневно столичные улицы патрулируют более 1300 сотрудников ГИБДД, из которых 300 стоят на въездах в город.

Как писал NEWS.ru, ранее в ГИБДД опровергли слух об обязательном использовании видеорегистраторов.