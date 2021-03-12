Генпрокуратура составила рейтинг регионов с наибольшим ростом преступности

Генеральная прокуратура опубликовала рейтинг российских регионов с максимальным уровнем роста преступности в 2020 году.
По данным ведомства, антилидером стал Севастополь, где уровень преступности увеличился на 44% по сравнению с 2019 годом. На втором месте расположился Санкт-Петербург — 26%, а на третьем Ленинградская область — около 13%.
Лидерами по улучшению криминогенной обстановки стали Чечня, Северная Осетия и Адыгея. В этих регионах наблюдается снижение уровня преступности на 17%, 15% и 12,4% соответственно.
Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в некоторых регионах России замечен рост преступности среди населения. Соответствующее заявление он сделал, выступая на коллегии МВД. Глава государства поручил правоохранителям выяснить причины такого положения дел и принять соответствующие меры. При этом он не стал перечислять регионы, однако попросил главу МВД Владимира Колокольцева обратить на это внимание.