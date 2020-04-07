Генпрокуратура проконтролирует проверку после взрыва газа в Орехово-Зуево

https://static.news.ru/photo/dbed97c8-78cb-11ea-bb90-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Генеральная прокуратура взяла на контроль проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в ходе проверки прокуроры оценят соблюдение законодательства при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного оборудования, а также своевременность и эффективность работы должностных лиц, которые осуществляют государственный и муниципальный контроль.

Ранее NEWS.ru писал, что трое пострадавших в результате взрыва бытового газа в городе Орехово-Зуево остаются в больницах. Состояние двоих оценивается как стабильно тяжёлое.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево произошёл 4 апреля. В результате погибли три человека и ещё 10 пострадали.