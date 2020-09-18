Гендиректор Пермской оперы сдал положительный анализ на коронавирус

https://static.news.ru/photo/600fc002-fa4b-11ea-a81b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Борисов Андрей/facebook.com

Генеральный директор Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского Андрей Борисов заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Он сам сообщил о диагнозе на своей официальной странице в социальной сети.

Борисов описал своё состояние как «вполне сносное». Связь с коллегами по опере гендиректор держит в дистанционном режиме.

Увы, и я получил сегодня положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию. Чувствую себя вполне сносно, — написал Борисов в Facebook.

Гендиректором оперы Борисов стал в 2019 году. До этого он занимал должность исполнительного директор театра. Его работа пришлась на период художественного руководства оперой всемирно известного дирижёра Теодора Курентзиса.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае коронавирусом заразились несколько политиков, в числе которых врио губернатора Дмитрий Махонин и замглавы администрации губернатора Николай Иванов.

Всего в регионе выявлено 8944 случая заражения, 392 человека скончались, 6244 пациента выздоровели.

Как передавал NEWS.ru, Александр Неклюдов, возглавлявший Пластовский район Челябинской области, скончался 18 сентября от коронавирусной пневмонии. Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-службы губернатора региона.