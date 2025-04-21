Фура переехала ребенка на пешеходном переходе и попала на видео Задавившему ребенка водителю фуры в Уссурийске грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Уссурийске фура переехала десятилетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм школьник скончался на месте. Против водителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили в Управлении МВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, стаж 48-летнего водителя автомобиля SITRAK составляет 30 лет. С начала 2025 года его дважды привлекали к ответственности за нарушение ПДД. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «RT на русском», видно, что мальчик был в слепой зоне.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств происшествия. Назначено проведение ряда исследований, — добавили в ведомстве.

До этого 12-летний мальчик погиб и 15-летняя девочка пострадала в результате ДТП в Пестречинском районе Татарстана. По предварительным данным, школьница, управлявшая квадроциклом, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Skoda.

Ранее в Кемеровской области КамАЗ выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Погиб водитель пассажирского транспорта. По предварительным данным, мужчина за рулем тягача не справился с управлением.