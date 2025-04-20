КамАЗ врезался в автобус и раздавил водителя В Кузбассе водитель автобуса погиб при столкновении с КамАЗом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кемеровской области КамАЗ выехал на встречную полосу и врезался в автобус, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Погиб водитель пассажирского транспорта. По предварительным данным, мужчина за рулем тягача не справился с управлением.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель тягача КамАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом НефАЗ, — сказано в сообщении.

ДТП произошло на 23-м километре трассы Новокузнецк — Мыски — Междуреченск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все причины и обстоятельства выясняются.

Ранее в Новокубанске Краснодарского края 12-летний водитель питбайка устроил ДТП, в котором погиб его 14-летний пассажир. По данным ГАИ, мальчик проехал перекресток на красный и столкнулся с Hyundai Accent.

В Бурятии до этого на федеральной трассе «Байкал» столкнулись две фуры. Авария произошла 18 февраля на 234-м километре между поселком Танхой и городом Бабушкином. В результате ДТП никто не пострадал.