Авария с квадроциклом в российском регионе унесла жизнь 12-летнего мальчика Один подросток погиб и один пострадал в ДТП с квадроциклом в Татарстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двенадцатилетний мальчик погиб, девочка-подросток пострадала в результате ДТП в Пестречинском районе Татарстана, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. По предварительным данным, 15-летняя девочка, управлявшая квадроциклом, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Skoda. Инцидент произошел в воскресенье, 20 апреля.

Пятнадцатилетняя девочка, управляя квадроциклом, выехала с разделительной полосы и совершила столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Skoda. В результате девочка — водитель квадроцикла получила тяжелые травмы. Пассажир квадроцикла, 12-летний мальчик, скончался, — говорится в сообщении.

Точные причины ДТП и степень вины участников будут определены по результатам расследования.

Ранее в Кемеровской области КамАЗ выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Погиб водитель пассажирского транспорта. По предварительным данным, мужчина за рулем тягача не справился с управлением. ДТП произошло на 23-м километре трассы Новокузнецк — Мыски — Междуреченск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все причины и обстоятельства аварии выясняются.