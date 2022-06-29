ФСБ задержала подозреваемых в подготовке захвата власти под Волгоградом

Фото: nac.gov.ru

Сотрудники ФСБ по Волгоградской области задержали местных жителей, подозреваемых в подготовке к захвату власти с применением оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По данным силовиков, граждане причастны к созданию экстремистской организации в регионе.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и Вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры, — сообщили в УФСБ.

Возбуждены уголовные дела по статье «Организация экстремистского сообщества». Задержанным грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Ранее ФСБ задержала финансиста «Исламского государства», на деньги которого в 2017 году был совершен теракт в Стамбуле. В ведомстве отметили, что мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.