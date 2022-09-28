ФСБ задержала около десяти человек в Северной Осетии Baza: сотрудники ФСБ задержали полицейских и таксистов в Северной Осетии за поборы с выезжающих из страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали около десяти человек в Северной Осетии, сообщает Telegram-канал Baza. Среди задержанных есть полицейские и таксисты, которые, предположительно, брали поборы с желающих выехать из России в Грузию через КПП «Верхний Ларс».

По предварительным данным, причиной задержания стали договоренности таксистов с сотрудниками МВД, а также поборы с желающих проехать в сторону КПП «Верхний Ларс», — сообщает издание.

Двое полицейских были задержаны на объездной дороге на повороте в сторону села Кобань, отмечает Baza.

На КПП «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт. Повестки мобилизованным вручают представители военкоматов и органов исполнительной власти. Представители главы региона Сергея Меняйло при этом подчеркнули, что вручение повестки не означает немедленную отправку на призывной пункт. При этом они отметили, что в случае неявки в отношении уклоняющегося может быть инициировано уголовное преследование.

В пресс-службе главы Северной Осетии ранее сообщили, что въезд на территорию региона может быть ограничен для граждан, не имеющих прописку, из-за транспортного коллапса на российско-грузинской границе. Меняйло объявил о необходимости введения режима повышенной готовности в Северной Осетии.