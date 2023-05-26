ФСБ предотвратила теракт в Геленджике

Фото: Национальный антитеррористический комитет

ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЦОС ФСБ. По данным ведомства, был задержан гражданин России, сторонник украинского неонацизма, планировавший взрыв на объекте правоохранительных структур. У мужчины обнаружено готовое взрывное устройство. Против него возбуждено уголовное дело.

ФСБ РФ предотвращен террористический акт в муниципальном округе города-курорта Геленджик Краснодарского края. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России, 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона, — говорится в сообщении.

26 мая руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Энергодаре сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт. По его словам, покушение готовилось на журналиста одного из федеральных СМИ.

Ранее ФСБ задержала украинскую ДРГ, готовившую террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС перед 9 Мая. Диверсионно-террористическая группа попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи атомных электростанций. Подозреваемыми по делу проходят двое украинцев, еще один мужчина, который, по данным спецслужбы, имеет российское и украинское гражданство, объявлен в розыск. Кроме того, задержаны два пособника ДРГ — они россияне.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, сообщения о предотвращенных терактах на объектах энергетики России говорят о том, что враждебные действия Киева против РФ продолжаются.