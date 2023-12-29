Фонтан из нечистот загадил дома в подмосковной деревне В подмосковной деревне Набережная из-за аварии забил фонтан нечистот

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В подмосковной деревне из-за коммунальной аварии забил фонтан с нечистотами и залил огороды, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, содержимое канализации залило близстоящие дома и огороды.

Инцидент произошел накануне в населенном пункте Набережная под городом Щелково. Как рассказала местная жительница, к вечеру аварию устранили.

Ранее стало известно, что десятки домов затопило в СНТ «Вираж» под Ростовом-на-Дону, жители боятся, что Новый год им придется встречать по колено в воде. По словам жильцов, в некоторых домах вода начала заливать первые этажи. Так как колодцы и сливные ямы тоже затоплены, канализационные стоки смешиваются с грунтовыми водами. Как следствие, ощущается характерный запах.

До этого в Улан-Удэ оставленный без присмотра ребенок провалился в канализационный люк и всю ночь пробыл под землей. Мать не заметила его отсутствия. Ребенок упал в открытый люк, когда вечером гулял без присмотра родительницы. Только утром мальчику удалось докричаться до прохожих, которые вызвали спасателей. Мать ребенка уже вызывала вопросы у правоохранительных органов. Так, в прошлом году женщина отпустила мальчика гулять в 30-градусный мороз в легкой куртке.