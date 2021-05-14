Фанаты «Майора Грома» нарушили ограничения ради автографов актёров

Толпа фанатов фильма «Майор Гром» пришла на автограф-сессию с актёрами ленты в Центральный детский магазин в Москве. Людей оказалось так много, что Роспотребнадзор организовал проверку ЦДМ, передаёт РИА Новости.
В ведомстве
По информации телеканала «360», большое количество людей пришло на автограф-сессию с артистами. При этом журналисты
Картина «Майор Гром: Чумной доктор» создана на основе серии комиксов издательства Bubble. Она рассказывает о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга, который борется со злодеем Чумным Доктором. Преступник убивает людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.
За минувшие сутки в России зафиксировано 8554 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число заразившихся в России с начала пандемии приближается к 5 млн человек. Лидирующие позиции по уровню заболеваемости сохраняют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.