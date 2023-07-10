Еж устроил аварию с пострадавшими на российской трассе Еж стал причиной аварии с пострадавшими в Волгоградской области

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Выбежавший на трассу еж устроил аварию с пострадавшими в Волгоградской области, сообщает Telegram-канал Baza. Россиянин за рулем Ford Focus во время движения заметил перед машиной зверька и резко вывернул руль, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

ДТП произошло на 61-м километре автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский. Пострадали водитель и несколько пассажиров, среди которых девятиклассница. Девочка получила травму живота, ее доставили в больницу.

В Республике Адыгея на 48-м километре дороги Майкоп — Гиагинская — Псебай произошла авария, в котором погибли три человека и еще трое пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети. Сообщение о ДТП близ поселка Зарево Шовгеновского района поступило в Межмуниципальный отдел МВД России «Кошехабльский» в Республике Адыгея 9 июля около 23:00.

Следственно-оперативная группа вместе с Госавтоинспекцией устанавливает все обстоятельства происшествия.