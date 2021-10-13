«Закопали все деньги»: Мишустин раскритиковал орловского губернатора

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин назвал «безобразием» долгострой в Орле. Там 14 лет строится многопрофильный медицинский областной центр. В связи с этим он раскритиковал работу орловского губернатора. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул № 3».

Премьер посетил объект вместе с губернатором Андреем Клычковым. Он дал поручение в самые короткие сроки завершить строительство больницы «под личную ответственность» главы региона. Мишустин пообещал лично помогать в этом вопросе.

Это беда, просто безобразие. За 14 лет этот долгострой превратился фактически в арт-объект. Закопали все деньги здесь, это же беда, ну разве так можно? — возмутился премьер.

Проектная документация на строительство больницы была разработана еще в 2006 году. Работы продолжаются до сих пор.

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