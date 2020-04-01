Ещё два человека заболели коронавирусом в Калужской области

https://static.news.ru/photo/afceae6a-743f-11ea-9d05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Коронавирус диагностировали ещё у двоих человек в Калужской области. Всего на лечении находятся четыре человека. Об этом заявил врио губернатора Владислав Шапша.

На сегодняшний день в регионе подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из них выздоровел, — написал Шапша.

По его словам, у пациентов хорошее самочувствие, нет температуры. Все заболевшие — жители Калуги.

Врио губернатора рассказал, что условно положительный тест на коронавирус ещё у шести человек. Четверо из них являются жителями Калуги, двое — из Обнинска. Результаты анализов направлены на проверку. Шапша подчеркнул, что контактировавшие с ними люди находятся под наблюдением.

NEWS.ru писал, что более 20% пациентов с подтверждённым коронавирусом в России не имеют симптомов заболевания. У них болезнь протекает в виде пневмонии. Главный санитарный врач России Анна Попова подчеркнула, что у таких людей болезнь имеет среднетяжёлое и тяжёлое течение.

В настоящий момент коронавирус в России диагностирован у 2777 человек. Из больниц были выписаны 190 человек, скончались 24. В Москве число случаев заражения достигло 1880 человек, более 100 выписаны из больниц.