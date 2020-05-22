Епископ в Саратове отделался «лёгким испугом» за нарушение масочного режима

https://static.news.ru/photo/68fc16be-9c1a-11ea-83ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские вынесли митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину, который во время рейда на рынке Саратова был замечен без маски, устное предупреждение вместо применяемых к обычным гражданам штрафных санкций.

Полицейские увидели на Сенном рынке города священнослужителя, который выбирал фрукты без средств индивидуальной защиты. При этом митрополит не смог пояснить, почему пришёл за покупками без маски, передаёт издание «Подъём».

Правоохранители провели со священником беседу о необходимости соблюдения масочного режима и вынесли ему устное предупреждение. Составлять протокол о нарушении на Лонгина не стали, так как послушник принёс епископу средство защиты.

Обязательный масочно-перчаточный режим действует во многих регионах страны. Нарушителей ждёт серьёзный штраф. Только в метро Москвы на днях штрафные санкции были применены к 200 горожанам за отсутствие маски. А из регионов всё чаще поступают жалобы на жёсткое задержание за нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.