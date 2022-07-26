Экс-участник «Агаты Кристи» пошел в депутаты Экс-участник «Агаты Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся в думу Асбеста

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Вадим Самойлов

Основатель музыкальной группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов баллотировался в депутаты городской Думы города Асбеста Свердловской области. Об этом стало известно из данных городского ТИКа, которые были опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Уточняется, что Самойлов не примкнул ни к одной из существующих партий, и решил поучаствовать в выборах как самовыдвиженец. Всего в городскую Думу Асбеста был выдвинут 81 кандидат от 21 окружной избирательной комиссии. Выборы пройдут 11 сентября.

Стоит отметить, что Асбест — родной город Вадима Самойлова. Именно там он провел детство, а высшее образование он получил в столице Свердловской области. Несмотря на это, на данный момент музыкант проживает в Москве.

Ранее Самойлов раскритиковал устроенный в Израиле сбежавшими из страны звездами форум о будущем российской культуры. По его словам, будущее российской культуры находится в России и всегда там находилось.