Экс-полицейский из Чечни рассказал о страхе Кадырова перед военными

https://static.news.ru/photo/b8e8e7a4-8591-11eb-9c84-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал о страхе главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам экс-полицейского, Кадыров-младший боится бойцов полка имени своего отца.

Мне кажется, он боится полка имени своего отца. Перед его приездом мы снимали бойки с табельного оружия и вынимали из магазинов патроны, — рассказал Гезмахмаев в разговоре с «Новой газетой».

Бывший полицейский отметил, что Кадыров приезжал в полк только по праздникам. При этом полк несколько раз проверяли перед его приездом на наличие заряженного оружия. Гезмахмаев также вспомнил, что когда на стадионе «Динамо» были собраны тысячи чеченских военных, то тогда бойцы, по факту, были безоружны. Оружие было только у охраны Кадырова и служащих из СОБР «Терек».

Его Кадыров не боится. СОБРом руководит его друг детства Абузайд Висмурадов по кличке Патриот, — добавил бывший полицейский.

Ранее NEWS.ru писал, что когда глава Чечни Рамзан Кадыров отправляется на прогулку по Грозному, его сопровождает полк патрульно-постовой службы (ППС) полиции имени Ахмата Кадырова республиканского управления МВД. Если политический деятель выезжает в горы, то его охрана увеличивается до двух тысяч человек. Об этом рассказал бывший полицейский — стрелок полка Сулейман Гезмахмаев.