Экс-начальника Россельхознадзора осудят за взятку в 400 тысяч рублей

Бывшего руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия обвинили в получении взятки в размере 400 тысяч рублей. Как сообщает «КП – Иркутск» со ссылкой на региональную прокуратуру, чиновник за деньги обещал покровительство своим подчинённым.

По версии следствия, в январе и феврале 2020 года обвиняемый получил от своего заместителя взятку в сумме 400 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе, выразившееся в отсутствии контроля за служебной деятельностью подчинённых сотрудников, — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, в результате покровительства своего начальника его заместитель и другие сотрудники смогли получать взятки от компаний, которые занимаются экспортом древесины. Взамен они выдавали фитосанитарные и карантинные сертификаты.

Уголовное дело в отношении бывшего чиновника было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России, сейчас оно направлено в Октябрьский районный суд Иркутска.

Ранее бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Дёмина осудили на девять лет колонии строгого режима и оштрафовали более чем на 15 миллионов рублей за крупную взятку. Также бывшего чиновника лишили права занимать государственные должности на четыре года.