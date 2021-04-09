Экс-министра труда Дагестана обвинили в особо крупном мошенничестве

https://static.news.ru/photo/4374b276-9939-11eb-bef5-96000091f725_660.jpg Расул Ибрагимов Фото: mintrudrd.ru

Бывшему главе Минтруда Дагестана Расулу Ибрагимову предъявлены обвинения в создании и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, экс-министр в период с 2017-го по сентябрь 2018 года создал преступную организацию для получения постоянного и стабильного незаконного дохода. В неё вошли структурные подразделения возглавляемого им ведомства.

Участники сообщества через Минфин республики похищали средства из бюджета, предназначенные для соцобслуживания пожилых граждан и инвалидов. В этом были задействованы фиктивно оформленные сотрудники центров социального обслуживания. Кроме того, средства похищались путём выплаты необоснованных и завышенных премий подчинённым, часть из которых потом возвращалась преступникам. Размер ущерба, причинённого бюджету Дагестана, составил более 620 млн рублей, сообщается на сайте СКР по Республике Дагестан.

Ибрагимов задержан, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу. Его дело передано федеральным ведомствам, поэтому экс-министра допрашивают представители СКР из Москвы.

В деле о хищениях может появиться ещё один участник — сын замглавы кабмина Дагестана Ибрагима Карибова. В отношении последнего уже возбуждено уголовное дело. У Ибрагимова, Карибова и других должностных лиц проводятся обыски, передаёт «Ридус».

Ранее NEWS.ru писал, что Мособлсуд признал законным приговор бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну, которого осудили на 15 лет колонии строгого режима за коррупцию. Его признали виновным в незаконном предпринимательстве, легализации преступных доходов и мошенничестве.