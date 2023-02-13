Бывший сотрудник МЧС получил 15 лет тюрьмы за взятки Бывший сотрудник МЧС Башкирии получил 15 лет тюрьмы за взятки

Фото: Прокуратура Башкирии

Андрей Луговской

Белорецкий межрайонный суд приговорил бывшего начальника специального управления ФПС № 103 МЧС России в Межгорье Андрея Луговского к 15 годам колонии строгого режима за взяточничество, сообщает РБК. Его признали виновным по ч. 3 и 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере), и по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как установили следствие и суд, в 2015–2016 годах Луговской незаконно выдал сотрудникам управления дополнительную матпомощь в сумме более 65 млн рублей. При этом 31,1 млн рублей из этих денег он получил в качестве взятки за принятие таких решений и беспрепятственную службу сотрудников. Кроме того, чиновник предоставил ложные сведения о необходимости лечения, после чего незаконно присвоил 2,4 млн рублей. Вину в ходе суда и следствия Луговской не признал.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Карелии задержан главный госинспектор Ростехнадзора Григорий Хе, подозреваемый в получении взятки в размере 5 млн рублей от руководства Соломенского лесозавода. По данным канала, за это он обещал дать разрешение на ввод в эксплуатацию электрической сети пеллетного цеха. Как писал «112», предложение взятки было произведено в рамках оперативного эксперимента в рабочем кабинете на лесозаводе. В ближайшее время госинспектору будет избрана мера пресечения.