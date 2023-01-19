Чиновник из Забайкалья получил девять лет за взятку в 280 тысяч рублей Экс-глава Борзинского района Забайкалья Русинов получил девять лет колонии за взятку в 280 тысяч рублей

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Сергей Русинов

Экс-глава Борзинского района Забайкальского края Сергей Русинов получил 9 лет колонии строгого режима за взятку в размере 280 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Кроме того, суд постановил, что обвиняемый обязан выплатить штраф в пятикратном размере суммы взятки — 1,4 млн рублей.

Борзинский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя признал бывшего главу поселения виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 5-кратном размере взятки, что составило в общей сумме 1,4 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2021 году Русинов, занимая должность главы города Борзя, получил взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в реализации муниципального контракта на ремонт дороги. Сторонами был заключен договор на сумму, превышающую 18 млн рублей, однако Русинов впоследствии решил его расторгнуть из-за несогласия с результатами конкурсных процедур и потребовал от бизнесмена взятку в 280 тысяч рублей. Экс-глава района угрожал, что в противном случае он расторгнет контракт в одностороннем порядке и внесет исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков, что вынудило предпринимателя согласиться, и тот передал взятку чиновнику. После этого Русинов распорядился подписать документы для оплаты части выполненных по контракту работ на сумму около 2,5 млн рублей.

Дорогомиловский суд Москвы ранее арестовал замначальника Управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о коррупции. Он отправлен под стражу на два месяца — до 24 февраля. Матюшкину вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.