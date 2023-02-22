Экс-чиновника в Приморье оштрафовали за попытку выслужиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего директора департамента лесного хозяйства Приморского края Валентина Карпенко оштрафовали на 80 тысяч рублей за превышение полномочий, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда. Чиновник без проведения открытых торгов продлил договоры аренды лесных участков с двумя организациями на 28 лет.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 1 ст. 286 УК РФ <...> и назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, — говорится в сообщении пресс-службы.

Приговор не вступил в законную силу. Карпенко согласился с предъявленным обвинением.

Еще в декабре 2022 года Приморское УФАС заключило, что Министерство нарушило п.7 ч.1 ст. 15 Закона «О защите конкуренции»: своими действиями оно ограничило возможность иных организаций конкурентным способом получить лесной ресурс, необходимый для осуществления деятельности.

Кроме того, ФАС подала иск в краевой Арбитражный суд о признании вышеуказанного соглашения недействительным. Ведомство потребовало вернуть лесные участки государству.

Ранее экс-мэра Кирова Владимира Быкова, возглавлявшего город с 2007 по 2016 год, приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере.