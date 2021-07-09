Екатеринбургская епархия проведёт крестный ход вопреки запрету властей

Секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин заявил, что решение властей региона отменить крестный ход в «Царские дни» не означает, что тот не состоится, сообщает «Коммерсант».

То, что губернатор (Евгений Куйвашев. — NEWS.ru) не согласовал и не взял ответственность за совершение крестного хода, не значит, что он исчез, — цитирует издание игумена.

Ранее на этой неделе митрополит Екaтеринбургский и Верхотурский Евгений также объявил, что откажется подчиняться требованиям о зaпрете крестного хода. По его словам, хотят того власти или нет, но люди «пойдут по святому пути». Вопрос тoлько в том, будут они идти по перекрытым улицам или по тротуарам рядом с машинами. Кроме того, митрополит обещал, что сам однозначнo пойдёт.

Крестный ход в память о семье российского императора Николая II в Екатеринбурге проходит ежегодно. И в прошлом году его провели также вопреки запрету.

Ранее уральского схимонаха Сергия лишили сана за призывы игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви.

Схимонах Сергий был задержан 29 декабря 2020 года в Среднеуральском женском монастыре. Основанием для задержания Сергия послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию». Против схимонаха возбуждено уголовное дело по статьям о самоуправстве, склонении к самоубийству, воспрепятствовании богослужению.