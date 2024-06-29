«Ехали на выпускной»: в ДНР рассказали о попавшей под удар ВСУ семье ВСУ ударили по автомобилю с супружеской парой в Макеевке

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Вооруженные силы Украины сбросили взрывоопасный предмет на гражданский автомобиль в Макеевке Донецкой Народной Республики. В РИА Новости со ссылкой на жителя населенного пункта уточнили, что в машине находилась супружеская пара, которая направлялась на выпускной к дочери.

Это мой сосед, они рядом со мной живут. Там (в машине. — NEWS.ru) была женщина и мужчина, они ехали к дочке на выпускной, — рассказал мужчина.

Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале, в результате удара была ранена женщина и погиб мужчина. На месте обстрела были обнаружены осколки снаряда, фрагменты поврежденного автомобиля и одежда со следами крови.

Также Пушилин сообщал, что три мирных жителя погибли и девять ранены в результате обстрела Вооруженными силами Украины Донецка из РСЗО. По его информации, погибли сотрудник автозаправки и двое жителей многоквартирного дома. Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Со стороны ВСУ совершено 16 обстрелов, выпущено 39 боеприпасов, отметил он. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, уточнил глава ДНР.