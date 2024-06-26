Пушилин сообщил о жертвах при обстреле ВСУ Донецка Пушилин: при обстреле двух районов Донецка погибли три человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Три мирных жителя погибли и девять ранены в результате обстрела Вооруженными силами Украины Донецка из РСЗО, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, атаке подверглись Куйбышевский и Петровский районы города.

Три мирных жителя республики погибли, еще девять ранены сегодня в результате украинской агрессии, — написал Пушилин.

По его информации, погибли сотрудник автозаправки и двое жителей многоквартирного дома. Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Со стороны ВСУ совершено 16 обстрелов, выпущено 39 боеприпасов, отметил он. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, уточнил глава ДНР.

На днях Пушилин информировал о гибели трех человек в результате массированного обстрела ВСУ Буденновского района Донецка. По его словам, при атаке противник впервые использовал ракеты М26 для реактивной системы залпового огня HIMARS с кассетной боевой частью. Все погибшие были работниками строительной фирмы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле села Салтыково со стороны украинских войск. При атаке погиб мирный житель. По словам Гладкова, вражеский снаряд попал в сельскохозяйственное предприятие.