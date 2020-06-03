Двум фигурантам по делу «Зимней вишни» продлили арест

https://static.news.ru/photo/f7207780-a590-11ea-b802-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ typical_kmr/Global Look Press

Центральный районный суд города Кемерово продлил срок содержания под стражей двум фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Как сообщается на сайте суда, речь идёт об экс-главе ГУМЧС по Кемеровской области Александре Мамонтове и бывшем главном государственном инспекторе Кемерово по пожарному надзору Григории Терентьеве.

Они обвиняются по статьям «Присвоение или растрата», «Халатность» и «Мошенничество». Срок содержания под стражей обоим фигурантам продлён до 10 сентября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи предъявили окончательное обвинение в даче взятки гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.