Двое рабочих пострадали при взрыве баллона с газом на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газовый баллон взорвался на территории BДНХ в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В результате ЧП травмы получили двое рабочих.

На ВДНХ во время реконструкции одного из объектов произошел взрыв газового баллона, — сказал собеседник агентства.

Никто из посетителей ВДНХ, по предварительным данным, не пострадал.

В апреле аналогичный инцидент произошёл в подмосковном Ступино. В результате два этажа здания были разрушены и ещё один оказался повреждён. Погибли шесть человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что восстановление дома может занять от шести до восьми месяцев.

В Госдуме ранее задумались над вопросом профилактики взрывов бытового газа в жилых домах. Для этого лучше всего использовать технические средства — газоанализаторы с функцией автоматического отключения, считает зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Она предлагает устанавливать эти средства при проведении капремонта или при помощи субсидий.