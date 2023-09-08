Двое нетрезвых мужчин разгромили магазин на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое пьяных мужчин разгромили прилавки продуктового магазина в поселке Зарождение в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Кроме того, нетрезвые посетители уже закрытого магазина проявили агрессию по отношению к брату продавщицы, который ожидал сестру у входа в помещение.

По информации канала, хулиганы планировали купить еще спиртного, однако им отказали, поскольку магазин закрылся, согласно его расписанию работы. После отказа мужчины разгромили прилавок, раскидали по полу товары.

По словам местных жителей, эти двое мужчин регулярно выпивают, после чего начинают агрессивно себя вести. Они разбили почтовый ящик одной из жительниц села. Полицейские начали поиски хулиганов.

Ранее жительница Ржева в Тверской области разнесла топором витрины городского магазина. Сначала она спокойно ходила по магазину и рассматривала товары, потом в какой-то момент рассвирепела, начала бросать в сотрудницу магазина все, что попадало ей под руку, а также оскорбляла продавщицу. После этого она взяла с прилавка колющий предмет, разбила стеклянные витрины, сломала монитор компьютера, калькулятор и терминал оплаты.