Жительница Ржева разнесла топором витрины магазина и попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Ржева в Тверской области разнесла топором витрины городского магазина. Она также кинула орудие в продавщицу. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в группе «Ржев Сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как женщина ходит по магазину, рассматривает товар на прилавках и что-то спрашивает у продавщицы. В какой-то момент она рассвирепела, начала бросать в сотрудницу магазина все, что попадало ей под руку, а также оскорбляла продавщицу.

Сотрудница магазина взяла в руки сотовый телефон и стала звонить в полицию, после чего посетительница схватила с одной из полок топор. Она разбила стеклянные витрины, сломала монитор компьютера, калькулятор и терминал оплаты.

Местные жители написали под постом в соцсети, что посетительницу магазина не раз до этого видели на улицах Ржева. Некоторые комментаторы заявили, что у женщины проблемы с психикой.

Ранее в Балахне Нижегородской области мужчина разнес стеллаж с алкоголем в «Пятерочке» и справил нужду на припаркованный у магазина автомобиль. Дебошира задержали, против него составили протокол по статье о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.