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Следственные органы Приморья начали проверку по факту появления в социальных сетях и СМИ сведений о том, что в районе улицы Харьковская в посёлке Заводской Артёмовского городского округа от хулиганских действий неизвестного злоумышленника пострадали двое детей 10-и и 15-и лет. Об этом рассказала старший помощник руководителя регионального управления Аврора Римская.

По предварительным данным, преступник начал стрелять из окна одного из домов, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция разыскивает в Ростовской области Яна Ковтуненко. Его подозревают в поножовщине. По данным силовиков, он ударил ножом знакомого во время ссоры на пункте пропуска на границе с Украиной. Потерпевшего доставили в больницу, а предполагаемый преступник скрылся.