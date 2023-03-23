Две девочки напелись в хоре до удушья Baza: в Белгороде двух девочек госпитализировали после пения в хоре

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Белгороде две девочки 12 и 13 лет едва не задохнулись во время пения в хоре в местном ДК, сообщает Telegram-канал Baza. Школьницы надолго задерживали дыхание, это и могло послужить причиной асфиксии. Они были в срочном порядке госпитализированы. По факту произошедшего проводится проверка.

Инцидент произошел во Дворце народного творчества «Сокол» в Белгороде. Дети пели в хоре, в какой-то момент одной из девочек стало плохо. Преподаватели вызвали врачей, спустя некоторое время они забрали ее в больницу. После их отъезда удушье почувствовала и другая школьница, для нее была вызвана отдельная машина скорой помощи. Как утверждают очевидцы, в помещении весь день стояла духота, эту информацию подтверждают и врачи. При этом сотрудники Роспотребнадзора сделали замеры воздуха в помещении, он оказался чист. Проверка по факту случившегося продолжается.

Ранее в Норильске в машине в одном из гаражей нашли тела 16-летней девушки и ее 15-летнего друга. По версии следствия, их смерть наступила в результате отравления угарным газом. Другие подробности инцидента неизвестны.