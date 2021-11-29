«Два ведра воды на квадратный метр»: синоптики предупредили Москву о дожде

30 ноября генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет. При этом выпадет 40% месячной нормы, а дождь может смениться снегом. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит на Москву 30 ноября, по уточнённому расчёту, до 23 миллиметров осадков, или 40% месячной нормы, — два ведра воды на квадратный метр. <...> Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет, — рассказал Тишковец.

Он добавил, что интенсивные обложные дожди, особенно ночью и утром, будут лить стеной и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров.

По словам синоптика, рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Суточный рекорд осадков для всего ноября — 41 миллиметр.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в первых числах декабря в Москве ожидается переменчивая погода, температура будет падать ночью до минус восьми градусов и снова повышаться. Вторая пятидневка месяца должна пройти без осадков, но с умеренными морозами. Она добавила, что в начале декабря в Москве будет облачно.