Два туриста из Петербурга погибли на опасном перевале в Мурманской области

Фото: t.me/su_skr51

Два туриста из Санкт-Петербурга попытались совершить восхождение на перевале Рамзая в горном массиве Хибины Мурманской области, однако погибли, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, речь идет о двух мужчинах, 49 и 55 лет. По предварительным данным, на них сошла лавина.

Уточняется, что по опасному перевалу два товарища двигались на снегоходе. Канал добавил, что ни один из погибших не зарегистрировался в системе МЧС перед восхождением.

Ранее сообщалось, что в Апшеронске удалось спасти туристов, которые заблудились в Гуамском ущелье. Двое парней и девушка накануне днем пошли полюбоваться пейзажами, назад решили пойти другой тропой, в итоге вышли в неизвестном месте. Прибывшие на место спасатели переправили туристов через реку при помощи альпинистского снаряжения. Их сопроводили до отеля. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Кроме того, стало известно о происшествии на Алтае, в результате которого более 30 человек, в том числе дети, застряли в снегу. Группа туристов решила доехать до Беляшей, однако непогода сорвала планы. Родственники пропавших организовали поиски, их удалось обнаружить лишь спустя десять часов. Спасатели раскопали УАЗы и вытащили из них всех членов группы.