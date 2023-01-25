Два турецких корабля получили повреждения шрапнелью в порту Херсона

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Два турецких судна получили повреждения шрапнелью в порту Херсона из-за взрыва снаряда, сообщает агентство DHA. Представитель турецкой компании Çakıroğlu Shipping Хусейн Чеби заявил, что пострадали два корабля «Ферахназ» и «Тузла». Первое судно, по его словам, не может покинуть порт около года из-за активных боевых действий.

Чеби указал, что корабль «Тузла» вспыхнул после попадания в него осколков. Информацию о возможных пострадавших или жертвах из числа членов экипажей компания не получала.

Суда в порту стоят бок о бок. Некоторые прямо у причала, некоторые в якорной зоне. Судно «Тузла» находилось у причала, где и получило повреждения. Из экипажа у нас там только капитан. С ним все хорошо, — говорится в сообщении.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после начала боевых действий на Украине 250 тысяч квадратных километров территории страны были заминированы. По его словам, это составляет примерно 40% от всей площади государства. Глава кабмина подчеркнул, что из-за мин затруднено передвижение людей и ведение сельского хозяйства.