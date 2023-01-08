На Украине заявили, что почти половина территории страны заминирована Премьер Украины Шмыгаль: 40% всей территории страны заминировано

Фото: МО Украины

После начала боевых действий на Украине 250 тысяч квадратных километров территории страны были заминированы, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Yonhap. По его словам, это составляет примерно 40% от всей площади государства. Глава кабмина подчеркнул, что из-за мин затруднено передвижение людей и ведение сельского хозяйства.

Боевые действия привели к созданию на Украине минного поля площадью 250 000 квадратных километров, что составляет 40% от всей украинской территории, — сказал премьер.

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов ранее заявил, что на Западе закрывают глаза на применение военными Украины противопехотных мин. По его словам, не видят там и активного минирования населенных пунктов.

Воронцов отметил, что украинскими военными были заминированы Донецк, Ясиноватая, Макеевка и Пантелеймоновка. Украинцы использовали «Лепестки», которые позже находили в том числе около учебных заведений. Воронцов уточнил, что в регионе 74 раза фиксировались случаи подрыва гражданских лиц, один из которых скончался.