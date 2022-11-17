МИД: на Западе закрывают глаза на применение Украиной противопехотных мин МИД РФ: в странах Запада закрывают глаза на применение Украиной противопехотных мин

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что на Западе закрывают глаза на применение военными Украины противопехотных мин. По его словам, не видят там и активного минирования населенных пунктов, сообщает РИА Новости.

Страны Запада закрывают глаза на применение ВСУ (в том числе против мирного населения) противопехотных мин и мин-ловушек, на продолжающееся активное минирование населенных пунктов. С конца июля сего года на Украине участились обстрелы боеприпасами, начиненными именно противопехотными минами ПФМ-1, — рассказал дипломат.

Воронцов отметил, что украинскими военными были заминированы Донецк, Ясиноватая, Макеевка и Пантелеймоновка. Украинцы использовали «Лепестки», которые позже находили в том числе около учебных заведений. Воронцов уточнил, что в регионе 74 раза фиксировались случаи подрыва гражданских лиц, один из которых скончался.

Дипломат считает, что если подобные факты будут замалчиваться, это приведет «к дальнейшей деградации международно-правовой системы». Москва с таким положением дел мириться не намерена, добавил Воронцов.

Ранее в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) заявили, что получили две заслуживающие доверия жалобы на применение Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов. Докладчик организации Мэри Уорхэм оставила без ответа вопрос о возможной поездке в Донбасс для сбора необходимых доказательств.