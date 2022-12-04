Два человека пострадали при столкновении электрички и такси в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковное городе Пушкино произошло ДТП с участием такси и электропоезда. В результате столкновения пострадали два человека, находившиеся в машине, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Авария произошла в ночь на 4 декабря на перегоне Зеленый бор — Ивантеевка, на нерегулируемом переезде. Электричка следовала по маршруту Москва — Фрязино.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП железнодорожное полотно не пострадало, контактные линии не повреждены. В устранении последствий аварии были задействованы 26 человек и девять единиц техники. После того как автомобиль такси был убран с путей, электропоезд свои ходом отправился на ремонт в Москву.

В МЧС уточнили, что детей среди пострадавших в ДТП нет.

Ранее на юго-востоке Москвы в районе Люблинской улицы автобус врезался в столб. В результате пострадали 13 человек, включая пятерых детей. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.