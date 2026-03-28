Жуткое нападение ВСУ отправило двух мирных жителей в больницу Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Энергодаре

В Энергодаре в результате удара украинского беспилотника пострадали двое местных жителей, сообщил глава города-спутника Запорожской атомной электростанции Максим Пухов в Telegram-канале. По словам мэра, ранения получили молодая девушка и мужчина. Пострадавших оперативно доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Только что в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали два человека — молодая девушка и мужчина. Оба доставлены в больницу, — проинформировал руководитель.

Пухов также подчеркнул, что в городе сохраняется крайне высокий уровень угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов. Жителей призывают быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

Ранее Пухов сообщал, что центральную часть Энергодара атаковал беспилотник Вооруженных сил Украины. По его словам, жертв среди населения нет.

Также губернатор региона Евгений Балицкий заявлял, что в Запорожской области украинский дрон атаковал автомобиль. В машине в тот момент находилась семья с маленькими детьми. Женщина погибла на месте. Ее муж и один ребенок госпитализированы, второй малыш не пострадал.