Два человека погибли в страшном ДТП в Бурятии Два человека погибли в ДТП с неопытным водителем в Бурятии

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В Бурятии два молодых человека скончались в результате ДТП, врезавшись на автомобиле в дорожное ограждение, сообщили в ГИБДД. Авария произошла в ночь на 18 февраля в районе села Турунтаево Прибайкальского района. По данным Госавтоинспекции, за рулем Toyota Crown находился 20-летний юноша, чей стаж вождения составлял всего лишь год, передает РИА Новости.

В результате ДТП скончались два пассажира транспортного средства: молодые люди 19 и 17 лет, — говорится в сообщении ведомства.

Трагедия произошла на улице Ленина. Водитель Toyota Crown, не справившись с управлением, влетел в ограждение, в результате двое пассажиров скончались. О том, в каком состоянии находится сам водитель, не уточняется. Обстоятельства аварии выясняет полиция.

Ранее в Ставропольском крае на участке федеральной трассы грузовик протаранил 16 автомобилей. В региональном главке МВД сообщили, что в ДТП пострадали девять человек. Местные власти также сообщали, что пять человек получили травмы в маршрутке. Обошлось без жертв.

В Москве на этой неделе автобус разорвало пополам после того, как въехал в фонарный столб. Авария произошла на Волоколамском шоссе. Водитель ехал в парк, пассажиров в салоне не было.