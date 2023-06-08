Два человека погибли при обстреле ВСУ Горловки из «Града» Мэр Горловки сообщил о двух погибших при обстрелах ВСУ

Фото: МО Украины

РСЗО «Град»

Два человека погибли и еще 10 получили ранения при обстреле украинскими военными Горловки, сообщил в Telegram мэр Иван Приходько. По его словам, одна девушка скончалась на месте, другой человек умер в больнице. Градоначальник добавил, что ВСУ обстреливают город из РСЗО «Град».

Увы, один человек погиб. Молодая девушка. <...> Один человек скончался в больнице. <...> Число раненых возросло до 10, — написал Приходько.

По последним данным, всего украинские военные выпустили по Горловке 23 реактивных снаряда. В результате атаки были повреждены жилые дома, Дом культуры, общежитие, рынок и другие гражданские объекты. В Минэнерго ДНР также сообщили, что удары ВСУ повредили здание магистральной сетевой компании в Горловке.

Ранее «ЛуганскИнформЦентр» сообщил, что утром в Луганске прогремело несколько взрывов. Очевидцы отметили, что над городом подниялся черный дым. По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), удар по промзоне Луганска был нанесен ракетами Storm Shadow. В районе обстрела обнаружены фрагменты промаркированной ракеты.