Два человека пострадали от взрыва мин при обстреле Белгородской области Гладков: два жителя села Глотово Белгородской области получили минно-взрывные ранения при обстрелах

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Двое жителей села Глотово Грайворонского района Белгородской области получили минно-взрывные ранения при обстреле населенного пункта украинскими военными, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, женщина находится в тяжелом состоянии, мужчина же получил ранения средней тяжести. Пострадавшие находятся в больнице под присмотром врачей.

После обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал Гладков.

По словам Гладкова, на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов. До этого о появлении ДРГ ВСУ сообщал Telegram-канал SHOT. По данным канала, российские силы вступили в ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновки в Грайворонском городском округе. Авторы утверждают, что с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов. Минобороны России не подтверждало эти подробности.