Жителей российского региона предупредили о сильном снеге и гололедице Жителей Челябинской области ожидают сильный снег и гололедица

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Челябинской области столкнутся с сильным снегом и гололедом 29 октября, сообщается на сайте регионального гидрометцентра. По данным синоптиков, осадки начнут выпадать ночью. Уже днем снегопад усилится, температура поднимется от −7 до −2 градусов.

Облачно, снег, мокрый снег, на юге и западе с дождем, местами сильный, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица от снежного наката, — говорится в сообщении гидрометцентра.

Ветер при этом усилится до 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду. Уже к 30 октября погода стабилизируется. Также ожидается небольшой снег, на юге области температура воздуха поднимется до +5 градусов.

В московских аэропортах тем временем задержаны или отменены уже почти 40 рейсов. Причиной называются неблагоприятные погодные условия. Накануне в Гидрометцентре объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы. Соответствующее предупреждение действует в Москве уже три дня.

Синоптик Александр Шувалов при этом сообщил, что уже 30 октября жителей столицы ожидает мощное потепление. По его словам, температура воздуха резко повысится до плюс 10 градусов.