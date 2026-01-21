Два аэропорта в Татарстане временно ограничили работу Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на работу

Аэропорты Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на работу, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты утром 21 января, около 08:50 по московскому времени.

Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнул Кореняко.

Ранее сообщалось, что ночью 21 января в международном аэропорту Саратов (Гагарин) вводили временные ограничения на выполнение авиарейсов. Решение о приостановке приема и выпуска воздушных судов было принято Росавиацией. Около шести часов утра воздушная гавань вернулась к привычному режиму работы.

До этого стало известно, что выполнявший рейс из Минеральных Вод самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Махачкалы. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, причиной инцидента стал снегопад. Обошлось без пострадавших.