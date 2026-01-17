Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 16:58

ДТП стало причиной сбоя на МЦД-2

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Утром 17 января на северо-западе Москвы в результате ДТП было перекрыто движение, сообщал Telegram-канал «Агентство Москва». Авария произошла в районе станции МЦД-2 «Трикотажная».

По предварительным данным, водитель Nissan съехал с дороги под мостом и вылетел на железнодорожные пути. Движение было перекрыто, пока на месте работали экстренные службы.

Тем временем в Красносельском районе Санкт-Петербурга автомобиль протаранил жилой многоэтажный дом. В результате происшествия никто не пострадал, мотивы водителя выясняются.

Ранее в Подмосковье женщина на большой скорости сбила машину, в которой находились двое несовершеннолетних. В результате ДТП один из подростков погиб, второй человек остался инвалидом. Было возбуждено уголовное дело. Техническая экспертиза подтвердила вину автоледи. Однако она заключила контракт и отправилась в зону СВО.

До этого новосибирские спасатели оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса, который сломался в сильный мороз. Транспортное средство следовало из Каменогорска (Казахстан) в Новосибирск. В салоне находились 49 пассажиров. В сотрудничестве с администрацией их всех разместили в придорожном кафе, а автобус отбуксировали на парковку.

ДТП
происшествия
Москва
перекрытия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыла опасность популярного у россиян продукта для завтрака
В Бурятии проведут проверку после скандального избиения женщины в полиции
В Новосибирской области восстановили движение электричек
Появилось видео мощного пожара на электроподстанции в Серпухове
В Петербурге полиция накрыла подпольное казино
Сообщения о пытках петербурженки на Кубани дошли до Бастрыкина
Новая «схема Долиной»: пенсионерки по-новому обманывают покупателей жилья
Милонов сравнил Касаткину с проституткой
Наступление на Запорожье 17 января: армия РФ перемолола штурмовиков ВСУ
Новые победы России и шанс для бойцов ВСУ: новости СВО на вечер 17 января
ДТП стало причиной сбоя на МЦД-2
Жительница Татарстана впала в кому на отдыхе в Египте
Эксперт по ЖКХ предложил ввести поощрение за самостоятельную уборку снега
Ни минутой позже: скорой помощи в России утвердили жесткий норматив, детали
Раскрыто количество переданных российским пленным посылок
В Сети появилось видео с места взрыва в кафе на Ставрополье
В Грозном опровергли гибель бойца ММА Чимаева в ДТП
Глава Чечни показал кадры совещания с участием Адама Кадырова
Экс-защитник «Динамо» стал игроком «Пеньяроля»
Известного в городе пожарного застрелили на охоте
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.