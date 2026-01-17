ДТП стало причиной сбоя на МЦД-2

Утром 17 января на северо-западе Москвы в результате ДТП было перекрыто движение, сообщал Telegram-канал «Агентство Москва». Авария произошла в районе станции МЦД-2 «Трикотажная».

По предварительным данным, водитель Nissan съехал с дороги под мостом и вылетел на железнодорожные пути. Движение было перекрыто, пока на месте работали экстренные службы.

Тем временем в Красносельском районе Санкт-Петербурга автомобиль протаранил жилой многоэтажный дом. В результате происшествия никто не пострадал, мотивы водителя выясняются.

Ранее в Подмосковье женщина на большой скорости сбила машину, в которой находились двое несовершеннолетних. В результате ДТП один из подростков погиб, второй человек остался инвалидом. Было возбуждено уголовное дело. Техническая экспертиза подтвердила вину автоледи. Однако она заключила контракт и отправилась в зону СВО.

До этого новосибирские спасатели оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса, который сломался в сильный мороз. Транспортное средство следовало из Каменогорска (Казахстан) в Новосибирск. В салоне находились 49 пассажиров. В сотрудничестве с администрацией их всех разместили в придорожном кафе, а автобус отбуксировали на парковку.