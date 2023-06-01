Школьникам из Шебекино могут изменить условия поступления в вузы Гладков: школьников из Шебекино могут принять в вузы без экзаменов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьников из города Шебекино Белгородской области освободили от сдачи ЕГЭ из-за обстрелов, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, для них могут изменить условия поступления в вузы.

Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов, — написал губернатор.

Ранее Гладков рассказал, что за прошедшие сутки Шебекинский городской округ подвергался обстрелам ВСУ неоднократно. В результате пострадали восемь человек, некоторые из них госпитализированы. Губернатор добавил, что повреждения получили жилые дома и одно административное здание.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с обстрелами Белгородской области тревожной. По его словам, принимаются меры, однако Москва понимает, на что ее пытается спровоцировать Запад, и «будет спокойно думать».