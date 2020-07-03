Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани мужчина почувствовал себя плохо и не смог вызвать скорую помощь. Тогда он обратился в полицию и сообщил о том, что якобы ударил соседку ножом, пишет inkazan.ru . На этот шаг он решился из-за того, что несколько десятков раз звонил на телефоны «03» и «112», но так и не дождался соединения с оператором.

Башкирия

В одном из сёл Башкирии могут навсегда запретить продажу алкоголя, пишет mkset.ru . Первое чтение инициативы состоится в ноябре этого года. Причины такого решения не уточняются.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородская область

В Нижегородской области школьник выложил в Сеть объявление о продаже своей школьной учительницы. Как пишет newsnn.ru , запись появилась в категории «грызуны». Женщина обратилась в суд и получила компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

Удмуртия

Ребёнку-инвалиду в Удмуртии отказали в выдаче продуктового набора, пишет udm-info.ru . Муниципалитет не включил несовершеннолетнего в список получателей продуктов, которые выдавались школьникам в период пандемии коронавируса. С ситуацией разбиралась прокуратура.

Ростовская область

Мат диспетчера спас от столкновения два самолета в небе над Ростовом, пишет rostovgazeta.ru . Пилоты Airbus A-320 авиакомпании S7 и Boeing 777 Emirates Airlines прошли на расстоянии 150 метров друг от друга. Столкновения удалось избежать из-за криков одного из диспетчеров. Его действия оценит специальная комиссия.

Приморье

Жители Приморья сильно обеспокоены нашествием змей, пишет vostokmedia.com . Очевидцы сообщили о встрече с пресмыкающимся в Уссурийске. Видеокадры со змеёй, выползающей из подвала, опубликовал местный блогер Марк Чернослив. Также одна из жительниц города рассказала, что видела незваного гостя около одного из магазинов.

pixabay.com

Омская область

Омичка перевозила пассажира на крыше автомобиля. Как пишет gorod55.ru , сверху машины был закреплён матрас, на котором расположился человек. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что водитель не пристёгнут, а на переднем пассажирском сидении находятся два ребенка.

Оренбургская область

Оренбуржцы стали чаще сходить с ума, но реже заражаться сифилисом и гонореей. Как пишет 56orb.ru , людей с психическими расстройствами за год стало на 8% больше. Заболеваемость сифилисом уменьшилась на 16%, а гонококковые инфекции среди местных жителей передаются почти вдвое реже.

Карелия

Дерево упало на здание начальной школы в одном из городов Карелии. Как сообщает karelinform.ru , на место инцидента выехали шесть человек личного состава и одна единица техники пожарно-спасательной службы. Никто из людей не пострадал.

Тюменская область

Тюменские следователи СКР завершили расследование в отношении троих жителей областной столицы, обвиняемых в мошенничестве. Как сообщает nashgorod.ru , 29 июля 2019 года злоумышленники пришли в квартиру к бабушке, которая проживала на улице 50 лет Октября. Её убедили заключить договор на сумму 26 тысяч рублей, но фактическая стоимость услуг не превышала 10 тысяч.

sledcom.ru

Хабаровский край

В Хабаровском крае на автомобиль напала медведица. Инцидент произошёл ночью на комсомольской трассе, сообщает transsibinfo.com . Медведица кинулась с обочины на ехавший автомобиль и ударила лапами по капоту. Водитель от неожиданности нажал на тормоз. Происшествие обошлось без пострадавших.

Ставропольский край

Терский казак Александр Печников из Ставрополя создал свою технику владения шашкой, пишет newstracker.ru . Каждое движение оружием соотносится с определённой буквой алфавита. В результате при помощи шашки можно разговаривать.

Челябинская область

В Троицке Челябинской области руководителя религиозной группы христиан-баптистов оштрафовали за ведение проповедей без разрешения.

Как сообщает kursdela.biz , при осуществлении миссионерской деятельности был нарушен федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Миссионер был оштрафован.

pixabay.com

Ханты-Мансийский автономный округ

Директор школы в Югре покрывала учителя физкультуры, обвиняемого в педофилии, сообщает muksun.fm . По версии следствия, глава образовательного учреждения знала о преступлениях подчинённого, но скрывала данный факт от полиции. На данный момент женщина уволена, против неё возбуждено уголовное дело. Сообщается, что учитель физкультуры на протяжении пяти лет не раз совершал развратные действия в отношении школьниц.

Волгоградская область

Число безработных в Волгоградской области удвоилось за месяц, сообщает novostivolgograda.ru . На конец мая текущего года в области было официально зарегистрировано 29,3 тысячи безработных. Это почти в два раза больше, чем месяцем ранее. Сейчас те, кто находится в поисках занятости, составляют 2,4% от общей численности рабочей силы Волгоградской области.

Свердловская область

СУ СКР по Свердловской области отказался возбуждать уголовное дело по заявлению родителей жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который был убит бойцами СОБР Росгвардии во время штурма квартиры, сообщает tagilcity.ru . Отдел по расследованию особо важных дел не усмотрел признаков преступления в обстоятельствах гибели мужчины.

Ленинградская область

Под Санкт-Петербургом у строящегося храма нашли скелет со связанными руками и ногами, сообщает newia.ru . Следователи предполагают, что это мог быть был бездомный. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Республика Хакасия

В Абакане во время корпоратива сотрудник одной из фирм украл из сейфа 200 тысяч рублей. Как сообщает newkhakasiya.online , полицейские установили, что кражу совершил работник 1984 года рождения. В отношении него возбуждено дело.

pixabay.com

Сибирь